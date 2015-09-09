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طيران التحالف يقصف مواقع عسكرية فى صنعاء ويعترض صاروخا أطلقه الحوثيون

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طيران التحالف يقصف مواقع عسكرية فى صنعاء ويعترض صاروخا أطلقه الحوثيون طيران التحالف يقصف مواقع عسكرية فى صنعاء ويعترض صاروخا أطلقه الحوثيون
جدد طيران التحالف، اليوم الأربعاء، غاراته الجوية على مواقع الحوثيين وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني السابق علي صالح بالعاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ)، إن الغارات استهدفت معسكرات نقم والحفا، حيث هز دوي انفجارات عنيفة تلك المواقع وتصاعدت أعمدة الدخان منها بكثافة.

ولم تتبين حتى اللحظة الخسائر المادية والبشرية التي خلفتها تلك الغارات، فيما لا يزال طيران التحالف يحلق بكثافة في أجواء العاصمة.

وبحسب شهود عيان، فإن طيران التحالف قصف تلك المواقع بعد إطلاق الحوثيين لصاروخ، لم يحدد نوعه بعد، من جبل نقم، مشيرين إلى أن طيران التحالف اعترضه وانفجر بمنطقة صرف بصنعاء.

وسبق أن أطلق الحوثيون صاروخا حراريا قبل نحو أسبوع من قاعدة الديلمي الجوية، لكنه عاد وانفجر في مكان إطلاقه.

ويواصل طيران التحالف العربي بقيادة غاراته الجوية المكثفة على العاصمة صنعاء منذ الجمعة الماضية، مستهدفا العديد من المواقع العسكرية.
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مصر 365

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