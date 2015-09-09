سفارة السعودية بروما تعلن استضافة مهاجرين من اليمن وسوريا بالرياض

أعربت سفارة المملكة العربية السعودية فى روما، فى بيان لها، عن بالغ الاعتزاز والفخر باستضافة المملكة لملايين المهاجرين من البلدان الأخرى".

جاء البيان ردا على اتهامات وجهتها وسائل إعلام دولية للرياض ولحكومات دول الخليج الأخرى، بأنها تغلق الأبواب أمام اللاجئين السوريين وغيرهم من البلدان التى تمزقها الحروب.

وأوضح بيان السفارة الذى وقعه السفير رائد بن خالد قرملى، أن "35% إلى 40% من إجمالى عدد السكان فى المملكة هم من غير السعوديين، ومن بين هؤلاء هناك نحو مليون ونصف المليون يمنى وأكثر من نصف مليون سوري"، وأن هؤلاء "لا يوصفون بأنهم لاجئون منذ أن منحوا تصريح إقامة قانوني"، مما "يتيح لهم، وبشكل كامل، التمتع بالتعليم والصحة والسكن وفرص العمل".

وأشار السفير قرملى إلى أنه "منذ اندلاع الأزمة فى سورية واليمن، منحت المملكة لشعبى البلدين حق الحصول على إقامة قانونية، متنازلة عن المتطلبات والشروط اللازمة فى مثل هذه الظروف"، فضلا عن أن "المملكة العربية السعودية تُعدُّ من أكبر المانحين لدعم برامج المساعدات الإنسانية فى اليمن ولصالح اللاجئين السوريين"، واختتم بالقول "بما فى ذلك المساهمات بالبرامج التى تنفذها وكالات الأمم المتحدة".

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