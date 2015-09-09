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الأمن العام يضبط 266 بندقية و99 ألف هارب من أحكام قضائية

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الأمن العام يضبط 266 بندقية و99 ألف هارب من أحكام قضائية الأمن العام يضبط 266 بندقية و99 ألف هارب من أحكام قضائية
وجه قطاع مصلحة الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية، لملاحقة الخارجين على القانون.

أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط (604) قطع سلاح نارى عبارة عن  رشاش و (75) بندقية آلية و(3) بنادق مششخنة و(188) بندقية غير مششخنة و(51) طبنجة و(286) فرد محلى الصنع و(2906) طلقات نارية مختلفة الأعيرة و(بندقية آلية، طبنجة) من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية و(3) ورش لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، ضبط بداخلها بندقية خرطوش و(3) فرد خرطوش محلى الصنع و(121) طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة وعدد من الأسلحة النارية تحت التصنيع، وعدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية والعدد والأداوات المستخدمة فى عملية التصنيع، كما تم ضبط (1558) قطعة سلاح أبيض .

وأسفرت الحملات الأمنية أيضا عن ضبط (2223) قضية مخدرات و(38) تشكيلا عصابيا ضم (112) متهما ارتكبوا (99) حادث سرقة متنوعة. 
>وتم كشف غموض (52) حادثا (33 قتل عمد ، 13 سرقة بالإكراه ، 9 هتك عرض ، 1 اغتصاب ، 3 خطف ، 3 انتحال صفة) تم ضبط مرتكبيها بإجمالى (76) متهما.

ونجحت الحملات الأمنية فى ضبط (78) سيارة مُبلغ بسرقتها و(11) سجينا هاربين و(81) مراقبا هاربين وضبط (19957) محكوما عليهم هاربين مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم فى (99558) حكما قضائيا متنوعا "صادر ضدهم".

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مصر 365