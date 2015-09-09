مصرع 3 وإصابة 3 آخرين فى حادثين منفصلين بالبحيرة

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر جراء وقوع حادث تصادم بطريق دمنهور - المحمودية (فردى) بمدخل كوبرى الدولى دائرة مركز شرطة دمنهور.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 5283 ب ى ر "ملاكى" قيادة "محروس أنور الزغبى" خفير نظامى من قوة مركز شرطة شبراخيت (راحة خدمة)، السيارة رقم 700792 نقل البحيرة قيادة "غريب محمد السيد الصعيدى" سائق ومقيم المحمودية.

أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه وحال قيام قائد السيارة الأولى بتخطى إحدى السيارات اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة الثانية التى تصادف سيرها فى الاتجاه المقابل.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الأولى وكل من "سيدة مجهولة" مستقلة ذات السيارة، "خميس عبد الخالق محمد" سائق ومقيم دمنهور وكذا إصابة "محمد شعبان عبدالفتاح" سائق ومقيم المحمودية بكسر بالساق اليمنى تصادف تواجدهما على جانب الطريق.

تم نقل جثث المتوفين لمشرحة مستشفى دمنهور العام والمصاب لذات المستشفى للعلاج، وتحرر المحضر 22708/2015 جنح المركز.

كما أصيب طالبان جامعيان فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى اتجاه القاهرة الكيلو 86 دائرة مركز شرطة وادى النطرون.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 4185 س ل ى ميكروباص قيادة "سامح محمد عبد السلام،، سائق ومقيم كفر الدوار وبالطريق المشار إليه وبمكان الحادث انفجر الإطار الخلفى الأيمن، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة 2 من مستقلى السيارة، كل من الطالب عمرو هشام مصطفى خضر ومقيم الهرم جيزة، والطالب أحمد طارق عوض ومقيم الطالبية الهرم جيزة باشتباه كسور وكدمات بالجسم وتم نقلهما لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون للعلاج.