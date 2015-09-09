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ميكنة لجنة الموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

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ميكنة لجنة الموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ميكنة لجنة الموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ
قالت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ إنه تم استحداث آلية جديدة لعقد لجان الموارد البشرية لاختيار قيادات التعليم بالإدارات والمدارس من خلال ميكنة الاختبارات لضمان الحيادية والشفافية، حيث تم إعداد برنامج خاص لإجراء الاختبارات عن طريق الحاسب الآلى وبدون تدخل من الأفراد.

وأضافت، فى تصريحات صحفية، أمس الثلاثاء، أن الوزارة وافقت على أن يكون تعليم كفر الشيخ هو الرائد فى تطبيق هذه الآلية، مشيرة إلى أن المتقدم سيختبر فى اللغة الإنجليزية وبعض المهارات الإدارية والنفسية، وسيحصل على الدرجة المستحقة من خلال الجهاز وستسجل فورا بمعرفة لجنة مختصة من الوظائف الإشرافية إلى جانب المقابلة الشخصية، وذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على الوساطة فى اختيار القيادات.

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