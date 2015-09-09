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ائتلاف صندوق تحيا مصر: دعوات التظاهر 12 سبتمبر ضد قانون الخدمة تخريب

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ائتلاف صندوق تحيا مصر: دعوات التظاهر 12 سبتمبر ضد قانون الخدمة تخريب ائتلاف صندوق تحيا مصر: دعوات التظاهر 12 سبتمبر ضد قانون الخدمة تخريب
وصف طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا دعوات التظاهر يوم 12 سبتمبر المقبل ضد قانون الخدمة المدنية بالتظاهرات التخريبية، التى تستهدف أمن البلاد وإثارة الفوضى وتهديد أمن وسلامة المواطنين.

وأضاف فى تصريحاته أن تلك التظاهرات يقف وراءها تنظيم الإخوان الإرهابى بتحريضه عدد من الكيانات المشبوهة للقيامة بإثارة الفتن والتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها وعلى رأس تلك الكيانات حزب مصر القوية وحركة 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين.

وأكد طارق محمود أن تلك التظاهرات تعد مخالفة للقانون وسيطبق عليها وعلى المحرضين عليها قانون مكافحة الإرهاب وقانون التظاهر.

وصرح محمود بأنه قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام برقم 16202 لسنة 2015 ضد كل من عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وعمرو على المنسق العام لحركة 6 إبريل وهيثم محمدين المنسق العام للاشتراكيين الثوريين لقيامهم من خلال كياناتهم المشبوهة بالدعوى إلى التظاهر ذلك اليوم .

وطالب طارق محمود فى بلاغه بفتح تحقيق فورى وعاجل فى وقائع البلاغ المقدم، ووضع المقدم ضدهم البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر، لحين انتهاء التحقيقات معهم، وإصدار قرار فورى بضبط وإحضار المقدم ضدهم البلاغ لارتكابهم الجرائم المذكورة فى هذا البلاغ، وإحالة المقدم ضدهم البلاغ إلى المحاكمة الجنائية.

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مصر 365

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