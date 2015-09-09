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تفعيل فاتورة الكاشير الآلى لتخليص الشاحنات بميناء دمياط

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تفعيل فاتورة الكاشير الآلى لتخليص الشاحنات بميناء دمياط تفعيل فاتورة الكاشير الآلى لتخليص الشاحنات بميناء دمياط
قال ممدوح الشيطى المتحدث الرسمى لهيئة ميناء دمياط لـ"اليوم السابع" إن هيئة الميناء توصلت إلى اتفاق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى على تفعيل فاتورة الكاشير الآلى، الخاصة بتخليص الشاحنات أثناء خروجها من بوابة الميناء واعتمادها على جميع المنافذ على الطرق بدلا من ورقة التخليص اليدوية المستخدمة حاليا.

ومن ناحيته أوضح اللواء بحرى أيمن صالح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، استهدافهم من تلك الخطوة لتعزيز الاعتمادية على النظم الآلية بهدف توفير الوقت والنفقات والقضاء على الأخطاء البشرية، حيث تعتبر تلك الخطوة مؤشرا للتطور ومدى التنسيق بين الهيئات التابعة لوزارة النقل فى تفعيل الاعتماد على النظم الآلية.

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