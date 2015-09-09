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العاصفة الترابية تواصل ضرب سيناء لليوم الثانى على التوالى

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العاصفة الترابية تواصل ضرب سيناء لليوم الثانى على التوالى العاصفة الترابية تواصل ضرب سيناء لليوم الثانى على التوالى
تواصل العاصفة الترابية ضرب كافة انحاء مناطق شمال سيناء لليوم الثانى على التوالى، وتسببت العاصفة المصحوبة بأرتفاع شديد فى درجة الحرارة، فى توقف جزئى لحركة السير على طرق سيناء الصحراوية، وحجبت الرؤية على هذه الطرق.

وقال مصدر طبى إن عدة حالات ضيق تنفس واختناق وصلت لاستقبال مستشفيات العريش وبئر العبد بشمال سيناء لرضع وأطفال وكبار سن ومرضى.

وخرج الأهالى إلى شاطئ بحر مدينة العريش هربا من موجة الحر وشهد الشاطئ تزاحم شديد وزيادة كم الحجوزات للشاليهات على الشاطئ.
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