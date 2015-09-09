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كهرباء جنوب الدلتا: تم فصل التيار الكهربائى للصيانة الدورية

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كهرباء جنوب الدلتا: تم فصل التيار الكهربائى للصيانة الدورية كهرباء جنوب الدلتا: تم فصل التيار الكهربائى للصيانة الدورية
قال المهندس حمدى محروس عكاشة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة القابضة لكهرباء بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، ردا على مطالبة أهالى قرية سنباط بحل أزمة الكهرباء، وذلك لتضررهم من ضعف التيار وكثرة انقطاعه، إنه بمراجعة فصل المغذى الكهربائى خلال الفترة من 15 يوليو 2015 حتى 10 أغسطس 2015 اتضح أنه تم الفصل للصيانة الدورية لمدية 4 ساعات بتاريخ 30 يوليو 2015 صباحا.

وأضاف عكاشة، فى تصريحات بخصوص ضعف التيار، أنه تم اتخاذ الإجراءات الآتية، صدر الأمر التنفيذى رقم 2\80011 لتركيب منظم جهد وتم التركيب، وصدر الأمر التنفيذى رقم 5\80011 وتم تكبير مقطع كابل البداية، وجار تغير الموصلات لتحسين أداء الخط واستقرار التغذية، متابعا: تم إرسال خطابات شكر من الأهالى لإزالة أسباب الشكوى وتحسين الجهد بالمنطقة.

وكان أهالى قرية سنباط بزفتى قد تقدموا بشكاوى لرئيس المدينة ورئيس قطاع الكهرباء تضرروا فيها من ضعف التيار الكهربائى بالقرية.

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مصر 365

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