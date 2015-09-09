محافظ سوهاج: إزالة 71 حالة تعد على الأراضى الزراعية بـ7 مراكز

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أن الوحدات المحلية لمراكز المراغة وجرجا وسوهاج والمنشأة ودار السلام وساقتلة وجهينة، قامت بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة، وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 71 حالة تعد على الأراضى الزراعية، حيث تمت إزالة عدد 20 حالة تعد على الأراضى الزراعية ناحية مركز المراغة، وإزالة عدد 17 حالة تعد ناحية مركز جرجا، وكذلك إزالة عدد 15 حالة تعد على الأراضى منها حالة واحدة أملاك دولة ناحية مركز سوهاج، وإزالة عدد 11 حالة ناحية مركز المنشأة، وعدد 4 حالات ناحية مركز دار السلام، وإزالة عدد 3 حالات ناحية مركز ساقلتة، وإزالة حالة واحدة ناحية مركز جهينة.

وأكد المحافظ نجاح حملات الإزالة المكثفة فى إزالة العديد من التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج فى الفترة الأخيرة، موجها الشكر لمديرية الأمن بسوهاج ورجال الوحدات المحلية المختلفة بنواحى المحافظة على ما يبذلونه من جهد للقضاء على تلك الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.