أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ سوهاج: إزالة 71 حالة تعد على الأراضى الزراعية بـ7 مراكز

Google+ Print
محافظ سوهاج: إزالة 71 حالة تعد على الأراضى الزراعية بـ7 مراكز محافظ سوهاج: إزالة 71 حالة تعد على الأراضى الزراعية بـ7 مراكز
أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أن الوحدات المحلية لمراكز المراغة وجرجا وسوهاج والمنشأة ودار السلام وساقتلة وجهينة، قامت بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة، وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 71 حالة تعد على الأراضى الزراعية، حيث تمت إزالة عدد 20 حالة تعد على الأراضى الزراعية ناحية مركز المراغة، وإزالة عدد 17 حالة تعد ناحية مركز جرجا، وكذلك إزالة عدد 15 حالة تعد على الأراضى منها حالة واحدة أملاك دولة ناحية مركز سوهاج، وإزالة عدد 11 حالة ناحية مركز المنشأة، وعدد 4 حالات ناحية مركز دار السلام، وإزالة عدد 3 حالات ناحية مركز ساقلتة، وإزالة حالة واحدة ناحية مركز جهينة.

وأكد المحافظ نجاح حملات الإزالة المكثفة فى إزالة العديد من التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج فى الفترة الأخيرة، موجها الشكر لمديرية الأمن بسوهاج ورجال الوحدات المحلية المختلفة بنواحى المحافظة على ما يبذلونه من جهد للقضاء على تلك الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365