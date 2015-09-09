600 مليون يورو لإنشاء مصنع أسمنت بسوهاج

عقدت لجنة الاستثمار بمحافظة سوهاج، اجتماعا تحت رعاية الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج وبرئاسة أحلام أحمد السيد سكرتير عام المحافظة، بحضور محمود فرغلى الشندويلى رئيس جمعية المستثمرين بسوهاج، وحسام المغازى المستشار القانونى للمحافظة والدكتور شعبان حلمى رئيس المكتب الفنى بالمحافظة، وجمال حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة الأعضاء، وبحضور أيضا وكيل أحد كبار رجال الأعمال بالقاهرة.

وناقش الاجتماع عرضا من وكيل أحد رجال الأعمال الجادين بالقاهرة، وهو من أبناء سوهاج، لإقامة عدة مشروعات عملاقة على أرض المحافظة منها : "مصنع أسمنت بتكلفة 600 مليون يورو بطاقة انتاجية 6 مليون طن سنويا ليوفر 250 فرصة عمل مباشرة، ومصنع إنتاج أمصال لقاحات الحيوانات بتكلفة 50 مليون دولار ليوفر 500 فرصة عمل، وكذلك مصنع سيراميك بتكلفة 500 مليون يورو ليوفر 500 فرصة عمل بالوردية، بالإضافة إلى منطقة مخازن متنوعة بتكلفة 100 مليون يورو لتوفر 1000 فرصة عمل، وبعض المشروعات الأخرى".

وقد أبدت اللجنة موافقتها المبدئية على المشروعات وتقديم كل التسهيلات اللازمة بشرط حصول المستثمر على الموافقات والتراخيص اللازمة، وموافقة هيئة التنمية الصناعية للبدء فى إجراءات تخصيص الأراضى اللازمة للمشروعات.

وأكدت السكرتير العام على دعم المحافظة لكل المستثمرين الجادين الذين يريدون النفع لوطنهم مصر عامة وسوهاج خاصة، لافتة إلى قيام مكتب هيئة التنمية الصناعية بسوهاج بعمله على أكمل وجه، كما سيتم إنشاء الشباك الواحد به خلال الأيام القليلة القادمة مما يدعم منظومة الاستثمار بالمحافظة ويوفر الكثير من الجهد على المستثمرين.

وتطرق الاجتماع لمناقشة وتقييم الفرص الاستثمارية بالمحافظة، ودراسة إعادة هيكلة الشركات المتعثرة من خلال الترويج والعرض، وتدبير التمويل اللازم، وإعادة هيكلة لهذه الشركات لمساعدتها على النهوض والاستمرار من خلال الاتفاق مع احدى الشركات الكبرى المتخصصة فى الاستشارات من هذا النوع من حيث عمل دراسات وتقييم لوضع المتعثرين تمهيدا للدخول فى عملية تمويل المتعثر أو توفير مستثمر لتمويل المشروع.