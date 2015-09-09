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ضبط 4.800 طن مخللات بدون بيانات وأسمدة مدعمة وألعاب نارية بالبحيرة

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ضبط 4.800 طن مخللات بدون بيانات وأسمدة مدعمة وألعاب نارية بالبحيرة ضبط 4.800 طن مخللات بدون بيانات وأسمدة مدعمة وألعاب نارية بالبحيرة
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمه وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط صاحب مصنع مخللات "بدون ترخيص" كائن بقرية الشيخ أحمد مركز إيتاى البارود لحيازته وإنتاجة كمية ( 4.800 ) طن مخللات بدون بيانات وتحرر المحضر 18497/2015 جنح مركز إيتاى البارود .

وتم ضبط صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية "كائن بقرية الشيخ أحمد مركز إيتاى البارود لقيامه بتجميع كمية ( 650 ) كيلو أسمدة زراعية مدعمة لبيعها بالسوق السوداء، وتحرر المحضر 18498/2015 جنح مركز إيتاى البارود .

كما تم ضبط صاحب مخزن تعبئة زيت طعام كائن بمدينة إيتاى البارود.. لحيازته واستخدامة كمية ( 480 ) كيلو زيت طعام مجهول المصدر و تحرر المحضر 18499/2015 جنح مركز إيتاى البارود .
>بينما تم ضبط صاحب مكتبه بمدينة إيتاى البارود لحيازته عدد ( 32 ) شمروخ ألعاب نارية محظورة وتحرر المحضر 18500/2015 جنح مركز إيتاى البارود.

وأخيرا تم ضبط صاحب كشك لبيع الخردوات بجوار سور محطة السكة الحديد بإيتاى البارود وبحوزتة ( 500 ) صاروخ ألعاب نارية محظورة مختلفة الأنواع والأحجام بالكشك الخاص بالمذكور وتبين عدم تواجده .وتحرر المحضر رقم 18458/2015 جنح مركز إيتاى البارود .

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