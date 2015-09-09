ابرزي ملامحك مع اختيارات بوبي وطرق استخدامها

بيروت- سيدتي نت

إن تصفحتي التويتر والإنستقرام أو الفيسبوك، تجدين كلمة "ستروبينغ"/ Strobing . ليست حصرية بحلبة الرقص، بل إن هذه العبارة الملفتة هي اسم يدل على أحدث صيحات الموضة في تقنية الإضاءة وإبراز الجمال.

باستخدام مجموعة من منتجات الإضاءة من كل من منتجات العناية بالبشرة والماكياج، فإن "ستروبينغ/ Strobing تمنحك توهجا وكأنه ينبع من الداخل من خلال التركيز على المناطق التي يبرزها الضوء طبيعيا في الوجه. عظام الخدود وجسر الأنف وأعلى الذقن ووسط الجبين وقوس كيوبيد وعظمتي الحاجبين.

بما أنه ليست كل النساء (وأنا منهم) ترغب بالحصول على إضاءة قصوى، إليك منتجاتي المفضلة التي تشتمل على كامل طيف "ستروبينغ/ Strobing — من التوهج الطبيعي إلى الإشراق الكلي بأقصى درجاته.

الوجه:

ضعي Extra Illuminating Moisture Balm أو Extra Repair Moisturizing Balm تحت ماكياج الأساس أو تحت المرطب الملون لتنعشي بشرتك على الفور وتمنحيها توهجا رائعا خفيا. بعد الانتهاء من تطبيق ماكياج وجهك، ربتي بمستحضر Extra Soothing Balm على طول عظمتي الخدين والأنف والذقن. أو استخدمي الطريقة نفسها باستخدام Extra Illuminating Moisture Balm؛ الذي يحتوي على لآلئ عاكسة للضوء تحاكي تألق البشرة الصحية.

الخدود:

مستحضر Brightening Brick الذي يجمع بين دفء البرونزر وإشراق الهايلايتر، مثالي لمظهر نهاري متوهج. امزجيه على أعلى عظمتي الخدين وانثريه بكمية ضئيلة على الجبين وجسر الأنف والذقن لتجذبي الضوء – وانتباء كل من حولك. Shimmer Brick يحتوي على صباغ بودرة فائقة النعومة تعكس الضوء بشكل جميل (لكنها لا تجعل مظهرك لامعا). إنه اختيار جيد للسهرات الليلية والمناسبات الخاصة. ضعي بعناية، فقط أعلى عظمتي الخدين.

العيون:

لإضاءة العيون، اختاري لونا فاتحا من الظلال التي تناسب لون بشرتك وضعيه على عظمتي الحاجبين وعلى الزاوية الداخلية للعينين. جربي Long-Wear Cream Shadow Stick بلون شيمر براق مثل Goldstone أو Sunlight Gold للنهار. أما للسهرات الليلية، فيمكنك تركيز التأثير مع ظلال يتميز بمستوى أعلى من الشيمر. أحب Sparkle Eye Shadow باللون Silver Moon أو Mica.