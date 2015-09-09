أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

بالفيديو: 3 خطوات لتطبيق الكونتور بطريقة مبتكرة

Google+ Print
بالفيديو: 3 خطوات لتطبيق الكونتور بطريقة مبتكرة بالفيديو: 3 خطوات لتطبيق الكونتور بطريقة مبتكرة

الثلاثاء 08-09-2015 16:00

تعرفي إلى الكونتورينغ الذي يعمل على تحديد وإضاءة الوجه والتخلص من الهالات السوداء بثلاث خطوات سريعة مع بلير باترسون، فنان ومدير قسم المكياج عالمياً لدى Estee Lauder وطبقيها في المنزل.

 

 

تعتبر موضة الكونتورينغ الأكثر رواجاً في عالم الجمال هذه الفترة، كونها ترسم الوجه وتنحته، تخفّف من عيوبه وتظهر ملامحه الجميلة. لكن، هناك طرق وقواعد خاصة بهذه الموضة عليك مراعاتها وتطبيقها بشكل صحيح، حسب شكل وجهك لتحصلي على النتيجة المرجوة من هذه التقنيّة : 

تابعي هنا: بالفيديو مفاجأة صادمة: كونتورينغ الحنة حديث البلد!

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري