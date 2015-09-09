بالفيديو: 3 خطوات لتطبيق الكونتور بطريقة مبتكرة

تعرفي إلى الكونتورينغ الذي يعمل على تحديد وإضاءة الوجه والتخلص من الهالات السوداء بثلاث خطوات سريعة مع بلير باترسون، فنان ومدير قسم المكياج عالمياً لدى Estee Lauder وطبقيها في المنزل.

تعتبر موضة الكونتورينغ الأكثر رواجاً في عالم الجمال هذه الفترة، كونها ترسم الوجه وتنحته، تخفّف من عيوبه وتظهر ملامحه الجميلة. لكن، هناك طرق وقواعد خاصة بهذه الموضة عليك مراعاتها وتطبيقها بشكل صحيح، حسب شكل وجهك لتحصلي على النتيجة المرجوة من هذه التقنيّة :

تابعي هنا: بالفيديو مفاجأة صادمة: كونتورينغ الحنة حديث البلد!