شباب عينك في Ultimune eye من شيسيدو

ULTIMUNE تركيبة مصممة خصيصاً للمنطقة المحيطة بالعينين، وذلك لأن الجفاف عامل قوي ومؤثر في عملية التدهور التي تصيب الخلايا، ومحيط العينين أكثر المناطق استهدافاً. إن البشرة المحيطة بالعينين أكثر رقة من باقي الوجه، وتفتقر إلى وجود الغدد الدهنية المهمة ما يجعل الغشاء المائي الدهني ضعيفاً جداً. إضافة إلى ذلك، تتسبب رفرفة العينين بأن يظل الجفنان في حركة دائمة تقريباً.

لهذه الأسباب جميعاً، تشكّل زاويتا العينين المكان الذي تظهر فيه أولى علامات التقدم في السن. واليوم، ظهر عامل مؤثر آخر بسبب الطريقة الجديدة في القراءة التي أطلقها العصر الرقمي.

على الرغم من أن رفرفة العينين تصاحب قراءة الصحف، فإن الشاشة ستبطئ معدل الرفرفة إلى النصف، وهذا ما يتسبب في جفاف غير معتاد للعينين. كذلك يؤدي الإحساس بالوخز والألم إلى فرك العينين وهو أمر أكثر قسوة على نسيج رقيق بطبيعته.

وللشاشات "تأثيرات جانبية" أخرى على الجفون من خلال ظاهرة لوحظت لدى القرّاء الذي يستخدمون الأجهزة اللوحية.

كشفت الصعوبة في النوم -التي وصفها الذين يقرؤون أو يتسلون بالألعاب على الشاشة-عن ظاهرة طبيعية تتعلق بانبعاث الضوء. يُطلق على معظم الضوء الذي ينبعث من هذه الشاشات اسم الضوء "الأزرق" بسبب طول موجته. ويتميز هذا الضوء بمواصفات شبيهة للغاية من ضوء النهار ويمكنه أن يُضلل مراكز الدماغ التي تتحكم باليقظة. ينتج عن ذلك صعوبة في النوم، أو حتى الإصابة بالأرق، وهو أمر يؤدي حتماً إلى فقدان الشعور بالراحة وتغير لون البشرة تحت العينين.

أصبح تعزيز مناعة البشرة في المنطقة المحيطة بالعينين أكثر ضرورة من ذي قبل.

ULTIMUNE EYE

يُعد ULTIMUNE EYE Power Infusing Eye Concentrate المصمم خصيصاً للعناية بالمنطقة المحيطة بالعينين، مستحضر التجميل الذي يعمل على تحسين مستوى القوة الدفاعية وتعزيزهافي هذه المنطقة.

ULTIMUNE COMPLEXTM

تركيبة تحتوي على أفضل المكونات النشطة التي أثبتت فاعليتها من خلال اختبارات أُجريت في الوسط الحيوي مع مستحضر ULTIMUNE Power Infusing Concentrate.

بيتا – غلوكان ، وأكوا إن بول وماء الورد البلغاري: يعمل هذا المزيج الحاصل على براءة اختراع على تحسين عدد الأنزيمات المسؤولة عن زيادة القوة الدفاعية الطبيعية للبشرة بشكل ملحوظ.

- IMUMOISTURE EXTRACT:

تنشأ مادة الإكتوين داخل كائن حي مجهري يتمتع بقدرة فائقة على العيش وسط أجواء عدائية (يمكن العثور عليه في منطقة البحيرات المالحة الجافة في مصر)، وهي من مشتقات أحد الأحماض الأمينية التي يتم إنتاجه باستخدام التقنية الحيوية التي تضمن أعلى مستويات الترطيب، حتى في أقسى ظروف الجفاف (ظروف الاختبار)؛ ويتم مزجه مع خلاصة البتولا البيضاء، وهي مادة منشّطة للترطيب تُعرف بفاعليتها الشديدة.

وبالعمل في تناغم تام مع Ultimune ComplexTM، وُجد أن ImuMoisture Extract يعمل على تحفيز الأنزيمات الضعيفة بشكل كبير (85%) لاستعادة أفضل مستويات الدفاع المناعي في البشرة وذلك من خلال اختبارات داخل المختبر.

كما أنه في التركيبة المبدئية، تساعد المواد النشطة المستخلصة من النباتات والتي تتميز بخصائص مضادة للأكسدة، ومقاومة للالتهابات ومضادة للبكتيريا في الحيلولة دون الشعور بعدم الراحة المرتبط بالجفاف، في حين ينتشر العبير العطري الرقيق لـ ImuCalm الذي تفوح منه روائح الورد واللوتس الباعثة على الهدوء والاسترخاء.

تطبيق عملي

يتميز هذا المستحضر الغني بالمكونات المركزة بملمس منعش وحريري يلائم بشكل خاص المنطقة المحيطة بالعينين، وعند استخدامه، يتحوّل إلى سائل لتحفيز امتصاص المكوّنات على الفور، الأمر الذي يمكن من مواصلة روتين العناية بالجمال على نحو سريع.

شأنه شأن مستحضر ULTIMUNE، يُستخدم مستحضر ULTIMUNE EYE سواءً في المرحلة الأولى من روتين العناية بالجمال، أو مباشرةً بعد وضع ULTIMUNE المتخصص في العناية بالوجه. عند الضغط على مضخة الزجاجة تخرج الكمية اللازمة لكِلتا العينين. ضعي كمية قليلة من المستحضر على الجفنين العلويين ووزعيها بحركات رقيقة.