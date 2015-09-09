صور قصات شعر قصير من وحي النجمات لهذا الموسم

لاحظنا في إطلالات النجمات الأخيرة تغيّراً ملحوظاً في قصات الشعر، إذ اتّجهن إلى الشعر القصير على اختلاف أشكاله. يمكنك ملاحظة الشعر بمستوى الذقن، مع الغرّة النصفية، كالتي اعتمدتها Amanda Seyfried، إضافة إلى الشعر المحلوق على غرار Jennifer Hundson. وكان للشعر الناعم المقصوص بمستوى الأذن، مع الفرق النصفي، أهمية لافتة عند النجمات، إذ اعتمدته كثيرات منهن مثل: Jourdan Dunn و JessicaAlba... كما لم تغب القصة القصيرة جداً عن تسريحة Kate Mara.

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إذا كنت تحبّين الشعر القصير فإنه الوقت المناسب لقصّه. تابعي ـ بالصور ـ آخر قصات الشعر القصير عند النجمات، واختاري التي تجدينها مناسبة لك.

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