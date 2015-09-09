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تواصل تشغيل معبر رفح لليوم الثالث أمام حركة عبور حجاج قطاع غزة

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تواصل تشغيل معبر رفح لليوم الثالث أمام حركة عبور حجاج قطاع غزة تواصل تشغيل معبر رفح لليوم الثالث أمام حركة عبور حجاج قطاع غزة
تواصل لليوم الثالث على التوالى تشغيل معبر رفح أمام حركة عبور الحجاج الفلسطينيين، وقال مصدر فى المعبر إنه يجرى استقبال ثالث أفواج الحجاج.

وأشار المصدر إلى أن المعبر استقبل خلال اليومين الماضيين 1514 من الحجاج الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.. فى طريقهم إلى الأراضى الحجازية لأداء الفريضة عبر مطار القاهرة الدولى، وتم إنهاء إجراءاتهم وتوفير سيارات لنقلهم إلى مطار القاهرة الدولى لمواصلة طريقهم إلى الأراضى لأداء الفريضة.. مشيرًا إلى أنه تم افتتاح معبر رفح الاثنين الماضى لاستقبال الحجاج الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف فى غزة حسن الصيفى، إن موسم الحج يسير بسلاسة دون أية مشاكل، ويبلغ عدد حجاج فلسطين لهذا العام ستة آلاف حاج شاملا البعثات والإداريين، بينهم حوالى 2450 حاجا من غزة والباقى للضفة الغربية.

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مصر 365

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