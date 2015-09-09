الصين تقدم مليون يوان مساعدات لليمن

قررت الصين تقديم مبلغ 50 مليون يوان(7.86) مليون دولار مساعدة إنسانية لليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن السفير الصيني أبلغ الدكتور رياض ياسين وزير الخارجية بذلك خلال استقباله له أمس في الرياض (مقر الإقامة المؤقت للوزير ).

وأوضحت أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وقد أكد السفير دعم بلاده لأمن واستقرار ووحدة اليمن وشرعيته الدستورية ممثلة في الرئيس اليمني.

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