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انت مش انت وانت جعان.. 6 نصائح لحمايتك من الهبوط

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انت مش انت وانت جعان.. 6 نصائح لحمايتك من الهبوط انت مش انت وانت جعان.. 6 نصائح لحمايتك من الهبوط
الجوع شعور غير محبب، قد يترك علاماته على البعض بمجرد ألم فى المعدة أو طلبها للطعام، أما البعض الآخر فقد يعانى من مشكلات وأعراض مرضية مرتبطة بشعوره بالجوع، منها الهبوط العام والضعف.
>ومن هنا نصح الدكتور محمد عيسى، استشارى أمراض الباطنة والسكر، من يعانون الهبوط العام عند الشعور بالجوع، بضرورة إجراء تحليل للبراز، مع تحليل للسكر، إضافة إلى استشارة مختص اذا ما تكررت هذه المشكلة، فالمختص يرى سبب الهبوط بشكل عام كالنحافة واضطراب السكر والانيميا وغيرها.

ومن هنا قدم الدكتور عيسى مجموعة من النصائح التى يمكن لمن يعانى من هبوط عام عند الشعور بالجوع اتباعها:
>- اهتم بتناول الوجبات الخفيفة، والصغيرة ولا تركز اهتمامك على الوجبات الرئيسية القليلة فقط.
>- اهتم بتناول بعض الأطعمة بين الوجبات، كالفاكهة كالتفاح، والتمر المفيد للغاية فى مثل هذه الحالات.
>- نظم طبيعة نومك وعدد ساعاته قدر الإمكان.
>- استشر طبيبك فى مدى احتياجك لمكمل غذائى أو فيتامين.
>- شرب كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم.
>- الاهتمام بتناول العسل المضاف إلى المشروبات الدافئة بين الوجبات.

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مصر 365