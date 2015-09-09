أوقاف الإسكندرية: اجتماعات النور السياسية بالمساجد "عربدة داخل بيوت الله"

قرر الشيخ عبد الناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية فى أول أيام عمله بالمديرية ضم مسجد "الغفور الرحيم" بنجع العرب التابع لإدارة أوقاف غرب الإسكندرية، بعد وجود معلومات تُفيد بقيام أعضاء من حزب النور بعقد اجتماعٍ مغلق كل يوم خميس على مستوى الحزب داخل المسجد، كما يستغل الحزب المسجد فى عمل أسواق داخل أروقته وقوافل طبية وجمع تبرعات ودعاية انتخابية وتجمعات سياسية "غريبة ومريبة".

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية فى تصريحات صحفية أنه حزين لما يقوم به حزب النور من "عربدةٍ وخلطٍ للأوراق داخل بيوت الله".

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