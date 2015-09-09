أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أوقاف الإسكندرية: اجتماعات النور السياسية بالمساجد "عربدة داخل بيوت الله"

Google+ Print
أوقاف الإسكندرية: اجتماعات النور السياسية بالمساجد "عربدة داخل بيوت الله" أوقاف الإسكندرية: اجتماعات النور السياسية بالمساجد "عربدة داخل بيوت الله"
قرر الشيخ عبد الناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية فى أول أيام عمله بالمديرية ضم مسجد "الغفور الرحيم" بنجع العرب التابع لإدارة أوقاف غرب الإسكندرية، بعد وجود معلومات تُفيد بقيام أعضاء من حزب النور بعقد اجتماعٍ مغلق كل يوم خميس على مستوى الحزب داخل المسجد، كما يستغل الحزب المسجد فى عمل أسواق داخل أروقته وقوافل طبية وجمع تبرعات ودعاية انتخابية وتجمعات سياسية "غريبة ومريبة".

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية فى تصريحات صحفية أنه حزين لما يقوم به حزب النور من "عربدةٍ وخلطٍ للأوراق داخل بيوت الله".


>أوقاف الإسكندرية تخصص 228 ساحة لصلاة عيد الأضحى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365