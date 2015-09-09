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مصدر بـ"الكهرباء": فتح مظاريف مناقصة "العدادات الذكية" منتصف أكتوبر

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مصدر بـ"الكهرباء": فتح مظاريف مناقصة "العدادات الذكية" منتصف أكتوبر مصدر بـ"الكهرباء": فتح مظاريف مناقصة "العدادات الذكية" منتصف أكتوبر
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أنه سيتم فتح المظاريف المالية للمناقصة العامة التى تم إطلاقها لتوريد عدادات ذكية لشركات توزيع الكهرباء منتصف أكتوبر القادم لاختيار أفضل العروض المالية.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن خطة الوزارة تستهدف تحويل 30 مليون عداد تقليدى موجودة حاليا لدى المستهلكين إلى عداد ذكى، لافتا إلى أن هناك زيادة سنوية فى عدد المستهلكين تصل إلى مليون مستهلك ليبلغ إجمالى عدد المستهلكين بعد 10 سنوات 40 مليون مستهلك.

وأوضح المصدر أن الوزارة تستهدف تركيب 4 ملايين عداد ذكى سنويًا حتى عام 2024، موضحًا أن التكلفة الإجمالية لهذه الخطة تصل إلى 60 مليار جنيه، يتم تقسيمها على العشر سنوات.

وأشار المصدر إلى أن تكلفة تحويل العدادات الموجود لدى المستهلك، تبلغ قيمة العداد فى حدود 450 جنيها قيمة العداد الذكى، مشيرا إلى أنه سيتم تقسيط قيمة العداد للمستهلك على فاتورة الاستهلاك لمدة طويلة وبدون فوائد.


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