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الأرصاد: طقس مائل للحرارة وشوائب عالقة بالجو تتسبب فى انخفاض الرؤية

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الأرصاد: طقس مائل للحرارة وشوائب عالقة بالجو تتسبب فى انخفاض الرؤية الأرصاد: طقس مائل للحرارة وشوائب عالقة بالجو تتسبب فى انخفاض الرؤية
نفى الدكتور وحيد سعودى، المتحدث الرسمى لهيئة الأرصاد الجوية، ما تردد عن قدوم عاصفة ترابية على محافظات الجمهورية تأثراً بعاصفة لبنان، مشيراً إلى أن ما يحدث على شمال البلاد والقاهرة وبعض محافظات الوجه البحرى وشمال سيناء هو "شوائب عالقة" تؤدى إلى انخفاض الرؤية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا معتدل ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وعلى سواحل البحر المتوسط وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية فى البحرين شمالية غربية.

ونصح خبراء الطقس المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان تجنب المجهود المفرط فى المناطق المفتوحة، تجنب المناطق المزدحمة سيئة التهوية، ارتداء القطنيات خاصة البيضاء، والإكثار من شرب المياه.

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مصر 365