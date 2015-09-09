وزير التعليم الفنى: لدينا معدات مكررة فى المدارس قيمتها 30 مليون جنيه

كشف الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى والتدريب المهنى، عن وجود معدات داخل المدارس، زائدة عن استخدامات الطلاب"مكررة" تقدر قيمتها بـ"30 مليون جنيه" وذلك فى المدارس بجميع أنواعها الصناعية والتجارية والزراعية بمختلف المحافظات.

وشدد محمد يوسف وزير التعليم الفنى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على أنه بدءاً من العام المقبل، سيتم محاسبة أى مدير مدرسة يمتنع عن تشغيل المعدات والأجهزة الموجودة فى المدارس لتدريب الطلاب بحجة أنها عهدة لدى المدرسة أو لأى سبب آخر، قائلا: مع بدء الدراسة ستعمل جميع المعدات بالمدارس حتى يتمكن الطالب من التدريب العملى والذى يعد الأهم فى الدراسة فى التعليم الفنى، حيث من خلال هذا التدريب يتم تأهيل الطالب إلى سوق العمل.