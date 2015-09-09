أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير التعليم الفنى: لدينا معدات مكررة فى المدارس قيمتها 30 مليون جنيه

Google+ Print
وزير التعليم الفنى: لدينا معدات مكررة فى المدارس قيمتها 30 مليون جنيه وزير التعليم الفنى: لدينا معدات مكررة فى المدارس قيمتها 30 مليون جنيه
كشف الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى والتدريب المهنى، عن وجود معدات داخل المدارس، زائدة عن استخدامات الطلاب"مكررة" تقدر قيمتها بـ"30 مليون جنيه" وذلك فى المدارس بجميع أنواعها الصناعية والتجارية والزراعية بمختلف المحافظات.

وشدد محمد يوسف وزير التعليم الفنى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على أنه بدءاً من العام المقبل، سيتم محاسبة أى مدير مدرسة يمتنع عن تشغيل المعدات والأجهزة الموجودة فى المدارس لتدريب الطلاب بحجة أنها عهدة لدى المدرسة أو لأى سبب آخر، قائلا: مع بدء الدراسة ستعمل جميع المعدات بالمدارس حتى يتمكن الطالب من التدريب العملى والذى يعد الأهم فى الدراسة فى التعليم الفنى، حيث من خلال هذا التدريب يتم تأهيل الطالب إلى سوق العمل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365