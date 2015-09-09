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الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين ببيع المشتقات البترولية فى السوق السوداء

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الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين ببيع المشتقات البترولية فى السوق السوداء الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين ببيع المشتقات البترولية فى السوق السوداء
اتهمت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية جماعة أنصار الله الحوثيين التى تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء برفض بيع المشتقات البترولية اللازمة لتشغيل المحطات الكهربائية بالسعر الرسمى واشترطت بيع المشتقات للمؤسسة العامة للكهرباء بأسعار السوق السوداء التى تديرها وتتحكم فيها .

ونقلت الوكالة عن مصادر فى المؤسسة العامة للكهرباء أن كافة المحطات التى تزود العاصمة اليمنية بالكهرباء توقفت عن العمل بعد نفاد الوقود الذى تسيطر الجماعة على توزيعه.

وأوضحت المصادر أن العاصمة صنعاء وعددا من المحافظات تعانى من انقطاع الكهرباء بشكل كلى منذ أكثر من أسبوعين بسبب رفض مليشيات الجماعة توفير المشتقات النفطية لمحطات التوليد بالأسعار الرسمية وهى التى تتحكم فى عمليات البيع بالسوق السوداء حتى وصلت الأسعار إلى 300 % من سعرها الرسمى .
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