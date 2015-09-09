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الصيف أرحم.. مرضى القلب أكثر عرضة للسكتات الدماغية فى الطقس البارد

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الصيف أرحم.. مرضى القلب أكثر عرضة للسكتات الدماغية فى الطقس البارد الصيف أرحم.. مرضى القلب أكثر عرضة للسكتات الدماغية فى الطقس البارد
أكد بحث أجراه فريق من العلماء الأمريكيين أن المرضى الذين يعانون من الرجفان الأذينى أو عدم انتظام ضربات القلب أكثر عرضة لخطر السكتة الدماغية بسبب الطقس البارد.

وتوصلت الأبحاث أن الرجفان الأذينى (AF) والمسئول عن عدم انتظام ضربات القلب المستدام يزيد بمعدل ما بين 4 إلى 5 مرات خطر السكتة الدماغية بين هؤلاء المرضى .

وأشار الباحثون إلى أن اختلال النشاط الكهربائى من الأذين الأيسر بين مرضى الرجفان الأذينى، يؤدى إلى تشكيل الجلطات الدموية التى قد تنتقل من القلب إلى المخ مسببة السكتة الدماغية .

ووجد ارتفاع معدلات الوفيات من احتشاء عضلة القلب السكتة الدماغية وقصور القلب الاحتقانى فى موسم الشتاء، بسبب تخثر الدم نتيجة تدنى درجات حرارة الجو.

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مصر 365