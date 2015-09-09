محمد المري: شهداء الوطن سيبقون في قلوبنا للأبد

ثمن اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشائه مكتباً في ديوان سموه من أجل متابعة احتياجات أسر الشهداء وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية الأخرى في الدولة من أجل تقديم الدعم اللازم لأسر شهداء الواجب وأبنائهم وأيضاً تأمين الرعاية اللازمة والاهتمام بهم.

وتقدم اللواء المري بالشكر إلى سموه وإلى قيادة الدولة الحكيمة على حرصهم الدائم لتوفير الحياة الكريمة للشعب ولاهتمامهم بشهداء الوطن البواسل الذين قدموا أرواحهم فداء للأمة، وأكد اللواء المري أن شهداءنا سيبقون في قلوبنا للأبد وأن أسرهم لهم كل الوفاء والتقدير وإن تلاحم شعبنا لهو رمز للمحبة وإنعكاس لتاريخنا وقيم مجتمعنا.