أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد المري: شهداء الوطن سيبقون في قلوبنا للأبد

Google+ Print
محمد المري: شهداء الوطن سيبقون في قلوبنا للأبد محمد المري: شهداء الوطن سيبقون في قلوبنا للأبد

ثمن اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشائه مكتباً في ديوان سموه من أجل متابعة احتياجات أسر الشهداء وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية الأخرى في الدولة من أجل تقديم الدعم اللازم لأسر شهداء الواجب وأبنائهم وأيضاً تأمين الرعاية اللازمة والاهتمام بهم.

وتقدم اللواء المري بالشكر إلى سموه وإلى قيادة الدولة الحكيمة على حرصهم الدائم لتوفير الحياة الكريمة للشعب ولاهتمامهم بشهداء الوطن البواسل الذين قدموا أرواحهم فداء للأمة، وأكد اللواء المري أن شهداءنا سيبقون في قلوبنا للأبد وأن أسرهم لهم كل الوفاء والتقدير وإن تلاحم شعبنا لهو رمز للمحبة وإنعكاس لتاريخنا وقيم مجتمعنا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية