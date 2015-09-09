منتسبات في«الداخلية»: أمهات الشهداء وهبن فلذات أكبادهن تلبية للواجب

عبّرت منتسبات في وزارة الداخلية، عن اعتزازهن وإكبارهن بأمهات شهداء الوطن، اللواتي أنشأن أبناءً على معاني التضحية والشجاعة والفداء، باعتبار أمهات الشهداء نماذج إماراتية أصيلة للأم الحقيقية.

وقلن إن أمهات الشهداء رمز من رموز البطولة الحقيقية، وهبن الوطن فلذات أكبادهن، إذ قدمن أبناءهن شهداءً؛ ذوداً عن الإمارات الحبيبة وتلبية لنداء الواجب الوطني، معربات عن تقديرهن لكل أم توجت بلقب «أم الشهيد».

وأثنت العقيد الدكتور الخبير نوال الكثيري، من إدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي، على عزيمة «أمهات الشهداء»، وقوة صبرهن على مصابهن الجلل، فقد أثبتن أنهن نماذج إماراتية أصيلة للأم الحقيقية، وأكدت أن استشهاد أبنائهن وشاح يزيّن صدورهن بالفخر والعزة، ويترجم حبهن للوطن.

الأم الشجاعة

ووصفت المقدم الدكتور إيمان الجابري، عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة، «أم الشهيد» بـ«الأم الشجاعة»، مضيفة: وعليها أن تفتخر بأن الله ميزها بهذا اللقب، حتى تكون قدوة ومثلاً يُحتذى للأم والمرأة الإماراتية.

تضحية وشجاعة

وقالت الرائد آمنة البلوشي، رئيسة جمعية الشرطة النسائية الإماراتية: إننا نقف امتناناً وعرفاناً للدماء الزكية والتضحيات الجسيمة؛ ولأرواح شهدائنا البررة، وتضيف: ونقف إجلالًا وعرفاناً لأمهات الشهداء اللواتي أنشأن أبناءهن على معاني التضحية والشجاعة والفداء، واللواتي سيتحدث التاريخ عن وقفاتهن المشرفة.

فخر

وأعربت الرائد فاتن محمد مناحي، مدير فرع الاستراتيجية بقسم التخطيط الاستراتيجي، بمكتب مدير عام المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، عن فخرها واعتزازها باستشهاد كوكبة من أبطال الإمارات البواسل، وقالت إننا نقف اليوم موقف إجلال وإكبار لــ«أمهات الشهداء»، اللواتي وهبن الوطن أغلى ما يملكن، «فلذات أكبادهن».

البيت متوحد

وقالت النقيب علا عبد العزيز محمد من وزارة الداخلية، إن أم الشهيد قدمت أغلى ما تملك ليبقى الوطن محمياً وقوياً، مبينة أن المجتمع الإماراتي الأصيل المتحد يتصف بالمحبة والعطاء والألفة وتقديم الدعم والمساعدة لكل محتاج، وكله جنود من اجل الحق والشرعية.

وقالت النقيب ميادة محمد الداري، مدير فرع التميز والعلاقات العامة بالإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة أبوظبي، إن أمهات شهدائنا الأبرار، اللواتي نفتخر ونعتز بهن ،أحسنّ التنشئة لأبنائهن الشهداء وغرس حب الوطن في نفوسهم.

وأعربت علياء الرميثي، مدير فرع الإذاعة بإدارة الإعلام الأمني في شرطة أبوظبي، عن فخرها واعتزازها بما حققه أبطال الإمارات في اليمن الشقيق، وفوزهم بنيل الشهادة في سبيل الحق ونصرة المظلوم.

وقالت: إن الفخر والعزة والعزيمة، هي أبرز الصفات التي تحلت بها أمهات الشهداء، حيث أكدن بثباتهن ورباطة جأشهن.

قوة وترابط

وعبرت النقيب ريم صباح من قسم التخطيط الاستراتيجي بالإدارة العامة للإسناد الأمني بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن اعتزازها بأمهات الشهداء اللواتي أنجبن أبطالاً للذود عن الحق والشرعية، ووهبن فلذات أكبادهن للوطن الذي يفاخر الأمم بتضحياتهم.

وقالت: إننا كلنا فداء للوطن الذي منحنا الأمن والأمان والرعاية الكاملة، مشيرة إلى أن قوافل الشهداء زادت من قوة ترابط وتلاحم أبناء الأمارات الأوفياء، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.