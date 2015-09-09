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كلية التربية في عفيف بلا حافلات لنقل الطالبات

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كلية التربية في عفيف بلا حافلات لنقل الطالبات كلية التربية في عفيف بلا حافلات لنقل الطالبات

    تذمر أهالي محافظة عفيف من عدم توفير حافلات لنقل الطالبات من وإلى الكلية، مما أوقع أولياء الأمور منذ بداية العام الجامعي الجاري في مواقف محرجة وتسبب في قلق وإزعاج للطالبات جراء التأخر في الحضور.

أولياء أمور الطالبات بعفيف والقرى التابعة لها ومنها (حشاشة، والبادرية، والخالدية) ناشدوا وزير التعليم د. عزام الدخيل والمسؤولين في جامعة شقراء بحل مشكلة الحافلات.

وأكدوا أن طالبات الكليات يعانين من الانتقال كل يوم، وخاصة القرى البعيدة، والبعض منهن لا تتوفر لهن وسيلة نقل خاصة لنقلهن من وإلى الكلية مما أوقعهن في الغياب والتأخير ثم حرمان.

وقالوا "أملنا في الله ثم في وزير التعليم ومدير جامعة شقراء بسرعة حل المشكلة وذلك بتسليم وتشغيل حافلات نقل الطالبات".

"الرياض" تواصلت مع مدير ادارة الكلية، والذي أكد توقف عمل الحافلات، وأنه سيتم تشغيلها في الأيام القليلة المقبلة، موضحاً أن جامعة شقراء ممثلة في كلية التربية بعفيف تعمل على متابعة كل ما يقدم للطلاب والطالبات من خدمة في سبيل تحقيق أهداف الدولة لتوفير بيئة تعليمية جيدة للطلاب والطالبات.

يذكر أن توقف عمل حافلات نقل الطالبات منذ بداية العام الجامعي أتاح الفرصة أمام سائقي السيارات الخاصىة غير المرخصة.

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