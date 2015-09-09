أمن طرق القصيم يكثف تواجده لخدمة ضيوف الرحمن

أكملت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة القصيم استعدادها لخدمة ضيوف الرحمن المتجهين للمشاعر المقدسة والمارين بالمنطقة.

وأوضح قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة القصيم العميد محمد بن جزاء العياضي بأنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم استعدت القوة بكافة الإمكانيات الآلية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن، موضحاً اعتماد خطة ميدانية تمثلت بعمل نقاط التفتيش وزيادة الدوريات وأجهزة الرصد للسيطرة على الحركة المرورية الكثيفة المتوقعة، كما ستقوم الدوريات بتوزيع العديد من المطويات التوعوية المطبوعة بعدة لغات على مستخدمي الطريق.

وأشار العياضي لضرورة الحصول على تصاريح حج والابتعاد عن مكاتب حملات الحج الوهمية التي لن يسمح لها بالمرور وسيتم ضبطها وتطبيق الأنظمة بحقها داعياً للتقيد بأنظمة المرور والابتعاد عن المخالفات المسببة للحوادث المرورية كالسرعة والانشغال بالجوال والتجاوز الغير نظامي أو القيادة تحت الإرهاق، حاثا على التأكد من سلامة إطارات المركبات قبل بالسفر وحمل الأوراق الثبوتية للسائق والراكب والمركبة.

مبيناً أن غرفة عمليات القوة تستقبل البلاغات وطلب المساعدة وعند الحاجة على الرقم المجاني (٩٩٦) على مدار الساعة، داعياً الله بأن يحفظ الله الجميع وأن يعودوا سالمين.