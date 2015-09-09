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ابن معمر يكرم «الرياض» لتميزها في تغطية «سوق عكاظ»

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ابن معمر يكرم «الرياض» لتميزها في تغطية «سوق عكاظ» ابن معمر يكرم «الرياض» لتميزها في تغطية «سوق عكاظ»

    نوه فهد بن عبدالعزيز بن معمر محافظ الطائف رئيس اللجنة التنفيذية لسوق عكاظ، بالجهود التي بذلتها "الرياض" وتغطيتها المميزة للفعاليات الثقافية والتراثية والسياحية في مهرجان سوق عكاظ الثقافي الذي حمل شعار (سوق عكاظ.. ملتقى الحياة) في دورته التاسعة.

وكرم أحمد حسن الزهراني مدير مكتب جريدة "الرياض" بمحافظة الطائف، وسلمه شهادة شكر وتقدير على تعاونه المثمر والبناء قبل وأثناء وبعد انتهاء فعاليات سوق عكاظ، مقدماً تقديره لكافة الزملاء بالمكتب من صحفيين ومصورين على متابعتهم المميزة.

وأكد محافظ الطائف أن الجهد الاعلامي في إبراز سوق عكاظ ساهم كمنارة للفكر، ومركز إشعاع للثقافة والإبداع والتميز العلمي والمنتج السياحي، وعكس صورة مشرقة لدور الثقافة الإسلامية في تطوير الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على مر العصور، كما أبرز دور حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في دعم الجهود الإبداعية للإنسان العربي وتوحيد كلمتهم وإرساء أسس الاقتصاد ودعم العلم والسلام.

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