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وزير الحج: الثقافة الإسلامية أساس جوهري في بناء هوية الأمم وحضارتها

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وزير الحج: الثقافة الإسلامية أساس جوهري في بناء هوية الأمم وحضارتها وزير الحج: الثقافة الإسلامية أساس جوهري في بناء هوية الأمم وحضارتها

    أعلنت وزارة الحج إطلاق ندوة الحج الكبرى في دورتها الأربعين لهذا العام خلال الفترة من 2 -3 ذي الحجة المقبل، وسيكون موضوعها " ثقافة الحج مقصد شرعي .. ومطلب إنساني" بقاعة جمانة بالعوالي بمكة المكرمة بمشاركة مختلف الباحثين والمفكرين والعلماء والمتخصصين في العلوم الشرعية وشؤون الحج من مختلف أقطار العالم .

وأوضح وزير الحج د. بندر بن محمد حجار أن الندوة ستركز من خلال موضوعها هذا العام على الثقافة كونها تدخل في تشكيل الأفراد ولها الأثر البالغ في تقويم سلوكهم باعتبارها أساسا جوهريا في بناء هوية الأمم وحضارتها حيث يطلب الشارع الحكيم من الحجيج لبلوغ ثمرة الحج الكاملة.

وقال "ستحرص الندوة من خلال موضوعها لهذا العام على استقامة سلوك الحجاج في أداء نسكهم"، مشيراً إلى أن الأهداف الرئيسية للندوة تتلخص في توضيح مفهوم ثقافة الحج وعناصرها وإبراز أهمية ثقافة الحج في سلوك الحجاج وأداء مناسكهم والتأكيد على العلاقة الوثيقة بين ثقافة الحج وتحقيق مقاصده وتفعيل دور الثقافة الإسلامية وثقافة الحج في الارتقاء بسلوكيات الحجاج.

ولفت إلى أن الندوة من خلال طرقها لهذا الموضوع تركز على إظهار موسم الحج بالمستوى الإسلامي الحضاري والتأكيد على أثر ثقافة الحج في نشر وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال وبيان أهمية ثقافة الحج في تحقيق مقاصد الشريعة وتعزيز قيم السماحة والحوار بين الثقافات مع إبراز الوجه الحضاري الإنساني لشعيرة الحج ومناسكها والتعريف بجهود المملكة العربية في نشر ثقافة الحج وخدمة مشاعره وتيسير مناسكه.

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