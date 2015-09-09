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برنامج «إحالتي» ينقذ حياة 97 مريضاً ويوفر خدمات طبية تخصصية ل4686

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الرياض - محمد الحيدر

    تمكن برنامج "إحالتي" بوزارة الصحة من إنقاذ حياة 97 مريضا بتوفير الخدمات التخصصية لهم عن طريق المستشفيات المرجعية، وقام بنقل 4686 مريضاً، وأوضح المشرف على "إحالتي" سليمان أحمد الشريع، أنه تم خلال الأسبوع الماضي (15-21 ذو القعدة 1436ه) رصد 2957 حالة تحتاج إلى نقل إلى مستشفيات تخصصية أو مرجعية، وتم قبولها بنسبة 63.1% من إجمالي الحالات المحولة من خلال النظام الآلي، كما تم رصد 1267 حالة تحت التصعيد بنسبة 27%، وتم الاكتفاء بعلاج 294 حالة في نفس المستشفى بنسبة 6.3% وهناك 168 حالة على قائمة الانتظار بنسبة 3.6% يتم التعامل معها حسب الحالة.

ولفت الشريع إلى أن حالات إنقاذ الحياة بلغت 97 حالة بنسبة 2.07%، والحالات الطارئة 1050 بنسبة 22.41%، فيما بلغ عدد حالات التنويم 1105 حالات بنسبة 23.58%، والحالات التي تمت إحالتها للعيادات الخارجية 2434 حالة بنسبة 51.94% من إجمالي الحالات المحولة بالنظام إلى ذلك فبرنامج "إحالتي" هو أحد البرامج الإلكترونية المستحدثة التي تنفذها وزارة الصحة، ويمتاز بتقديم المشورة الطبية بين أطباء المنشآت الصحية المختلفة لتدارس حالة المريض دون الحاجة إلى نقله، كما يوفر الاحتياجات اللوجستية والتنسيقية لإحالة المرضى من منشأة طبية إلى أخرى مع تقديم نظام أرشفة وإحصائيات دقيقة تحتوي على بيانات المرضى المحولين عبر البرنامج بين المنشآت الصحية المختلفة على نطاق المملكة.

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