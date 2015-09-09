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أول أكتوبر.. افتتاح المستشفى التعليمى بكلية طب الفيوم

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أول أكتوبر.. افتتاح المستشفى التعليمى بكلية طب الفيوم أول أكتوبر.. افتتاح المستشفى التعليمى بكلية طب الفيوم
عقد مجلس كلية الطب بجامعة الفيوم اجتماعا برئاسة الدكتور خالد الخشاب عميد الكلية لبحث الاستعدادات للعام الدراسى الجديد.

وقرر المجلس افتتاح المستشفى التعليمى الجديد بالكلية أول أكتوبر المقبل والتى تبلغ سعتها 300 سرير، وأنه سيتم نقل أقسام الكلى الصناعى والأطفال، بحيث تكون المستشفى خاصة بأقسام الباطنة العامة والأطفال، مشيرا إلى بدء تشغيل جهاز الرنين المغناطيسى والذى يقدم الخدمة لنحو 20 مواطنا يوميا.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس إلى الدرجات الأعلى والاستعداد للزيارة العلمية من قبل بعض الدارسين فى الجامعات الإفريقية، والتى تشرف عليها جامعة الفيوم بالاشتراك مع مؤسسة "الجايكا" اليابانية.

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