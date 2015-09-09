أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ألوان أكلك سر صحتك.. احمِ نفسك من السموم بتلوين الغذاء

Google+ Print
ألوان أكلك سر صحتك.. احمِ نفسك من السموم بتلوين الغذاء ألوان أكلك سر صحتك.. احمِ نفسك من السموم بتلوين الغذاء
الألوان سر البهجة.. والصحة أيضا، هذا ما أكده الدكتور محمد عيسى استشارى أمراض الباطنة والسكر، مؤكدا أن ألوان الطعام تفصح عن فوائده وأسراره.
>وتابع الدكتور محمد حديثه عن ألوان الطعام قائلا "ألوان الطعام المختلفة تنم عن بعض العناصر والفيتامينات التى يحتوى عليها، وهو ما يجعل الطبق الملىء بالخضراوات الطازجة، وألوانه مختلفة وكثيرة من أكثر الأطباق الصحية التى تفيد الجسم وتمده بالأملاح والمعادن والفيتامينات.

ولذا نصح محمد بضرورة إضافة الألوان إلى الأطباق اليومية، فعلى سبيل المثال إضافة البقدونس إلى كل الخضار المسبك يعطيه نكهة وعناصر والياف، كذا إضافة الجزر والخضراوات الورقية كالبقدونس للحوم المشوية ليمتص سمومها ويفيد الجسم والهضم.

ولذا ينصح الأطباء بإضافة الألوان، من الخضراوات الورقية وغيرها إلى كل الأطباق والطبخات اليومية، لتكديس العناصر بداخلها، والتخلص من أضرارها، وامتصاصه المعدة لها بشكل أفضل، ويمكن إضافة الفاكهة القطع الصغيرة على الطبخات لإعطائها مذاق سكرى، وتضيف إليها اللون والفائدة.

ومن أهم هذه الإضافات الملونة والصحية، الزيتون بأنواعه، الخضار الورقى، الخضار القطع، الجزر المبشور، والكوسة المبشورة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365