ألوان أكلك سر صحتك.. احمِ نفسك من السموم بتلوين الغذاء

الألوان سر البهجة.. والصحة أيضا، هذا ما أكده الدكتور محمد عيسى استشارى أمراض الباطنة والسكر، مؤكدا أن ألوان الطعام تفصح عن فوائده وأسراره.>وتابع الدكتور محمد حديثه عن ألوان الطعام قائلا "ألوان الطعام المختلفة تنم عن بعض العناصر والفيتامينات التى يحتوى عليها، وهو ما يجعل الطبق الملىء بالخضراوات الطازجة، وألوانه مختلفة وكثيرة من أكثر الأطباق الصحية التى تفيد الجسم وتمده بالأملاح والمعادن والفيتامينات.

ولذا نصح محمد بضرورة إضافة الألوان إلى الأطباق اليومية، فعلى سبيل المثال إضافة البقدونس إلى كل الخضار المسبك يعطيه نكهة وعناصر والياف، كذا إضافة الجزر والخضراوات الورقية كالبقدونس للحوم المشوية ليمتص سمومها ويفيد الجسم والهضم.

ولذا ينصح الأطباء بإضافة الألوان، من الخضراوات الورقية وغيرها إلى كل الأطباق والطبخات اليومية، لتكديس العناصر بداخلها، والتخلص من أضرارها، وامتصاصه المعدة لها بشكل أفضل، ويمكن إضافة الفاكهة القطع الصغيرة على الطبخات لإعطائها مذاق سكرى، وتضيف إليها اللون والفائدة.

ومن أهم هذه الإضافات الملونة والصحية، الزيتون بأنواعه، الخضار الورقى، الخضار القطع، الجزر المبشور، والكوسة المبشورة.