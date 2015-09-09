مصرع طفل صعقاً بالكهرباء أثناء لعبه بالكرة برياض كفر الشيخ

لقى طفل مصرعه صعقا بالكهرباء بمركز الرياض بكفر الشيخ، أثناء لعبه كرة القدم بمركز الشباب، وتم نقله إلى مستشفى الرياض، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الرياض، بتلقيه بلاغا من مستشفى الرياض المركزى يفيد وصول "محمد.أ.ن" 9 سنوات، نتيجة صعق كهربائى من أحد الأسلاك أثناء قيامه بممارسة لعبة كرة القدم بمركز شباب القرية.

تحرر المحضر اللازم، وقررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة، وبيان أسباب الوفاة والتصرح بدفن الجثة.