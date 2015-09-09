جمال حمزة يفسر - لماذا لا تستمر مواهب الزمالك في الملاعب طويلا

يعترف جمال حمزة مهاجم الزمالك السابق بأن النجوم أصحاب المواهب العالية في ناديه لا يعيشون في الملاعب طويلا لأكثر من سبب.

واعتزل حمزة في صيف 2014 بعمر 32 عاما بعدما لعب في الأشهر الستة الأخيرة من مشواره بقميص حرس الحدود.

وقال حمزة في تصريحات لقناة TEN يوم الثلاثاء: "دائما ما يعتمد اللاعب الموهوب في الزمالك عبر تاريخه على مهارته فقط".

وأضاف "اللاعب الموهوب لا يتمرن بجدية ليعوض ما ينقصه من لياقة مثلما يتدرب باقي زملائه".

ويرى مهاجم الزمالك السابق أن اللاعب الموهوب يتحمل المسؤولية كاملة لعدم استمراره في الملاعب لفترات طويلة.

وأتم حمزة "عندما يصل اللاعب الموهوب إلى عمر 30 عاما أو 31 فأنه لا يجاري القوة البدنية لباقي اللاعبين، فيضطر للاعتزال مبكرا".

تخرج حمزة من أكاديمية شباب الزمالك وحصد برونزية كأس العالم للشباب 2001 مع المنتخب المصري.

كان حمزة قد انتقل إلى الأهلي في يونيو 2010 ولكنه لم يظل في القلعة الحمراء كثيرا حتى انتقل إلى نادي الجونة.