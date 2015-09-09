بعد 19 عاما - نبيل محمود يعترف .. الزمالك انسحب أمام الأهلي دون وجه حق

اعترف نبيل محمود مدافع الزمالك السابق بأن انسحاب فريقه أمام غريمه التقليدي الأهلي في مباراة القمة عام 1996 كان دون وجه حق.

وانسحب الزمالك في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي بالدور الثاني لموسم 1995-1996 بعد استقبال شباكه للهدف الثاني بقدم حسام حسن بداعي التسلل.

وقال نبيل محمود في تصريحات لبرنامج يا مساء الأنوار بقناة TEN يوم الثلاثاء: "الكرة لم تكن تسلل، فقد كنت خلف حسام حسن لحظة تمرير الكرة".

وأضاف "الزمالك لم ينسحب في هذه المباراة بسبب هذه اللقطة فقط، بل كانت مواجهة مشحونة بسبب طاقم التحكيم المصري".

وأوضح أن الفريق والجهاز الفني ومجلس إدارة النادي اعترضوا جميعا على تعيين الحكم قدري عبد العظيم لقيادة المباراة تحكيميا.

تقدم الأهلي بهدف لأحمد فيلكس، قبل أن يسجل حسام حسن ثاني الأهداف قبل دقائق من نهاية المباراة.

وأشار نبيل محمود "الأهلي كان بحاجة للتعادل فقط من أجل التتويج بلقب الدوري في هذا الموسم"، وأتم مازحا "أردنا أن نفسد فرحة الأهلي بالانسحاب من اللقاء".