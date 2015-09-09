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أستراليا تستقبل 12 ألف لاجئ وتوسع الضربات الجوية لتشمل سوريا

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أستراليا تستقبل 12 ألف لاجئ وتوسع الضربات الجوية لتشمل سوريا أستراليا تستقبل 12 ألف لاجئ وتوسع الضربات الجوية لتشمل سوريا
قال رئيس الوزراء الأسترالى تونى أبوت اليوم الأربعاء إن استراليا ستقبل 12 ألف لاجئ من سوريا علاوة على البرنامج الإنسانى الحالى وإنها ستوسع حملة الضربات الجوية ضد تنظيم داعش لتشمل سوريا.

كان أبوت قد قال يوم الأحد إن أستراليا ستخصص أماكن إضافية من حصتها السنوية البالغة 12750 للفارين من العنف فى سوريا لكنه لا يعتزم زيادة العدد الإجمالى مما أثار انتقادات واسعة.
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