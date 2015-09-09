اليوم .. نظر تجديد حبس حمدى الفخرانى لاتهامه بالنصب والابتزاز

تنظر محكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، أمر تجديد حبس حمدى الفخرانى البرلمانى السابق على خلفية اتهامه بالنصب والابتزاز، وذلك بعدما أمرت نيابة الأموال العامة أمس الأول الاثنين بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد جلسة تحقيقات استمرت ما يقرب من 8 ساعات، وواجهته جهات التحقيق خلالها بالأحراز والتسجيلات الصوتية التى تثبت التهمة عليه.

كانت مباحث الأموال العامة، قد تلقت بلاغًا من صموئيل زكى يفيد بقيام حمدى الفخرانى بابتزازه للتنازل عن دعاوى قضائية مقابل مبالغ مالية، وتم تجهيز المبلغ وترقيمه الأموال من قبل البنك المركزى، وتم الاتفاق على الحصول على رشوة داخل الفيلا.

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