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مصدر بالكهرباء: إنشاء محطتى "الفحم" و"الضخ والتخزين" بعتاقة نهاية العام

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مصدر بالكهرباء: إنشاء محطتى "الفحم" و"الضخ والتخزين" بعتاقة نهاية العام مصدر بالكهرباء: إنشاء محطتى "الفحم" و"الضخ والتخزين" بعتاقة نهاية العام
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أن الوزارة فى انتظار انتهاء دراسات الجدوى الخاصة بمحطة الضخ والتخزين بعتاقة ومحطة الفحم، والتى يقوم بها الجانب الصينى ضمن مذكرات تعاون تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأول لبكين ى.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن ينتهى الجانب الصينى من دراسات الجدوى نهاية الشهر الجارى للبدء فى إنشاء المحطتين فورا قبل نهاية العام، لافتا إلى أن مشروع إنشاء محطة ضخ وتخزين كهرومائية بقدرة 2100 ميجا وات بمنطقة عتاقة بالتعاون سيتم بالتعاون مع شركة ساينو هايدرو الصينية العالمية.

وأشار المصدر إلى أن هذه المحطة ستوفر 2100 ميجا وات فى أوقات الذروة وستكون بمثابة سدا عاليا جديدا "صناعى"، لأنها تقوم بتخزين المياه نهارا وتولد الطاقة ليلا، مشيرا إلى محطة الفحم التى سيتم إنشاؤها ستكون الأولى فى لتوليد الكهرباء بتكنولوجيا الفحم النظيف.

- المتحدث باسم البرنامج النووى:العوامل الفنية تحسم العروض المقدمة لتنفيذ "الضبعة"

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