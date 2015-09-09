ننشر فيديو حريق الطائرة البريطانية فى مطار لاس فيجاس بأمريكا

تعرضت طائرة بريطانية تابعة لشركة "بريتيش أيرويز"، لاندلاع حريق، أمس الثلاثاء، بينما كانت على أحد مدرجات مطار مكاران الدولى فى ولاية لاس فيجاس الأمريكية، ما استدعى إخلاءها بشكل طارئ من الركاب.

وقال المطار، فى تغريدة على حسابه على موقع تويتر: "كان على متن الطائرة 159 راكبا وطاقم من 13 شخصا"، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن "إصابة شخصين بجروح طفيفة".

- إصابتان طفيفتان فى حريق بطائرة لبريتيش ايرويز فى مطار لاس فيجاس

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