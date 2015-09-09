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لو عندك نقص كالسيوم.. 7 نصائح هتخليك حديد

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لو عندك نقص كالسيوم.. 7 نصائح هتخليك حديد لو عندك نقص كالسيوم.. 7 نصائح هتخليك حديد
يعانى الكثيرون من نقص حاد فى نسبة الكالسيوم فى الجسم، وهو ما يتسبب فى تعرضهم للإصابة بهشاشة العظام، وضعف الأسنان.

والكالسيوم عنصر غذائى مفيد للقلب، ويقوى أعصاب الجسم، ولذلك عند تعرض الشخص لنقص فى نسبته يشعر بالضعف والكسل، والتعرض لهشاشة العظام، وتكسير الأسنان بسهولة، وهذا ما أكده الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة د.محمد، بعض النصائح لإمداد الجسم بعنصر الكالسيوم ، ومنها:
>1- الإكثار من تناول الحليب ومشتقاته بشكل يومى، على أن يصبح بديلا للوجبات الثلاثة الرئيسية، ولذلك عليك تناول 3 أكواب من الحليب يوميا.
>2- ينصح بتجنب وضع الحليب على الكافيين، أى عدم تناول شاى باللبن، أو نسكافية باللبن.
>3- هل تعلم أن التعرض لأشعة الشمس يمد جسمك بفيتامين "د" الذى يقوى عظامك، ويقلل من فرص تكسيرها.
>4- المشى يحمى عظامك من الكسر.
>5- البرتقال يخلصك من نقص الكالسيوم فى الجسم.
>6- الحلبة تحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم.
>7- اللوز مفيد لمن يعانى من نقص فى الكالسيوم فى الجسم .

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