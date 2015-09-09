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4 أطعمة تمنع الإصابة بسرطان الثدى وتقلل انتشاره.. أهمها البروكلى

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4 أطعمة تمنع الإصابة بسرطان الثدى وتقلل انتشاره.. أهمها البروكلى 4 أطعمة تمنع الإصابة بسرطان الثدى وتقلل انتشاره.. أهمها البروكلى
سرطان الثدى من الأمراض المنتشرة والتى لا يمكن التحكم فى بعض مخاطر الإصابة به، مثل السن والجنس والوراثة، ومع ذلك هناك وسيلة واحدة من التكتيكات الأكثر فعالية فى مقاومة هذا المرض، وهى الحفاظ على وزن صحى وتناول الأطعمة الصحية.

وفى هذا التقرير الصادر مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، فإن هناك 4 أنواع من الأطعمة الطبيعية المذهلة التى يمكنها منع هذا المرض المتستر، وتشمل:

1 - البروكلي


>البروكلى لا يلعب فقط دورا مهماً فى الوقاية، وإنما هو أيضا فعال جدا فى منع انتشار المرض إذا كان الشخص يعانى من المرض.

2 - عين الجمل


>عين الجمل غنى بالأحماض الدهنية أوميجا 3، التى تقاوم الخلايا السرطانية، كما أنه يمنع تطور الأورام فى الجسم.

3 - الثوم


>الثوم عنصر أساسى فى مكافحة ، ولكنه أيضاً يمنع تطور الخلايا الخبيثة، وقد ثبت أن الأدينوزين الموجود فى الثوم يمنع تجلط الدم، كما أن المكونات العضوية التى تحتوى على الكبريت التى تخفض الكولسترول تمنع تطور مرض السرطان.

4 - السمك وزيت السمك


>أوميجا 3 والأحماض الدهنية الموجودة فى الأسماك الزيتية، بما فى ذلك السردين والسلمون والماكريل تعمل على تدمير الخلايا الخبيثة، لذلك يفضل أكل السمك مرتين على الأقل فى الأسبوع.

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مصر 365

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