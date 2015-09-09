4 أطعمة تمنع الإصابة بسرطان الثدى وتقلل انتشاره.. أهمها البروكلى

سرطان الثدى من الأمراض المنتشرة والتى لا يمكن التحكم فى بعض مخاطر الإصابة به، مثل السن والجنس والوراثة، ومع ذلك هناك وسيلة واحدة من التكتيكات الأكثر فعالية فى مقاومة هذا المرض، وهى الحفاظ على وزن صحى وتناول الأطعمة الصحية.

وفى هذا التقرير الصادر مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، فإن هناك 4 أنواع من الأطعمة الطبيعية المذهلة التى يمكنها منع هذا المرض المتستر، وتشمل:

1 - البروكلي

2 - عين الجمل

3 - الثوم

4 - السمك وزيت السمك