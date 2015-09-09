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اليوم.. رئيس جامعة طنطا يشهد انطلاق شعلة أسبوع شباب الجامعات المصرية

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اليوم.. رئيس جامعة طنطا يشهد انطلاق شعلة أسبوع شباب الجامعات المصرية اليوم.. رئيس جامعة طنطا يشهد انطلاق شعلة أسبوع شباب الجامعات المصرية
يتسلم الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا صباح اليوم الأربعاء من أمام مبنى الإدارة العامة لجامعة طنطا شعلة أسبوع شباب الجامعات المصرية الذى يعقد هذا العام بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية فى الفترة من 12-17 سبتمبر الجارى بعد توقف دام 6 سنوات.

ومن المقرر أن يشارك سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية ونواب رئيس الجامعة ورئيس البعثة، وسيتم إشعال الشعلة وإعطاء إشارة البدء لانطلاقها فى مسيرة حاشدة إلى مبنى ديوان عام المحافظة.

يذكر أن أسبوع شباب الجامعات المصرية يعتبر أكبر تجمع لشباب الجامعات الحكومية والخاصة والعسكرية يتنافسون فى العديد من المسابقات الثقافية والفنية والرياضية والعلمية وغيرها.

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