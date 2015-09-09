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حبس عاطل 4 أيام بعد ضبط 400 قرص مخدر معه فى مدينة نصر

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حبس عاطل 4 أيام بعد ضبط 400 قرص مخدر معه فى مدينة نصر حبس عاطل 4 أيام بعد ضبط 400 قرص مخدر معه فى مدينة نصر
أمر أيمن ناصر وكيل أول نيابة ثان مدينة نصر برئاسة المستشار حسين شديد، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بمنطقة مدينة نصر .

كشفت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات لمباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر تفيد بقيام "حسن .م" 30 سنة عاطل، بالاتجار فى الأقراص المخدرة بمنطقة مدينة نصر، حيث تم عمل كمين فى إحدى المناطق التى يتردد عليها لترويج المخدرات، وبتفتيشه عثر بحوزته على 400 قرص من مخدر الترامادول كان يستعد لترويجها.

تحرر محضر بالواقعة ,اخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.

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مصر 365