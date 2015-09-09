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اليوم.. بدء تسجيل رغبات الطلاب المتخلفين عن التنسيق ومستنفذى الرغبات

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اليوم.. بدء تسجيل رغبات الطلاب المتخلفين عن التنسيق ومستنفذى الرغبات اليوم.. بدء تسجيل رغبات الطلاب المتخلفين عن التنسيق ومستنفذى الرغبات
تفتح وزارة التعليم العالى، اليوم الأربعاء، موقع التنسيق الإلكترونى لتسجل رغبات الطلاب المتخلفين عن مواعيد التقديم لمكتب التنسيق، ومستنفذى الرغبات، ويستمر تسجيل رغبات هؤلاء الطلاب حتى يوم السبت المقبل.

وقال سيد عطا، رئيس قطات التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على التنسيق، إن الوزارة ستفتح تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق يوم الأحد المقبل، وذلك بعد إعلان نتيجة المرحلة التى انطلقت بحد أدنى 50 % لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.


> تنسيق المرحلة الثالثة أدبى: الحد الأدنى لـ"التجارة" 65.9%.. و63.5% حقوق.. "الآداب" 62.1%.. و"سياحة وفنادق" 60.6%.. و62.5% بـ"الخدمة الاجتماعية".. و62.6% لـ"دار العلوم"

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