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إخوانى سابق: مخابرات أمريكا وبريطانيا تديران الخلاف الداخلى بالجماعة

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إخوانى سابق: مخابرات أمريكا وبريطانيا تديران الخلاف الداخلى بالجماعة إخوانى سابق: مخابرات أمريكا وبريطانيا تديران الخلاف الداخلى بالجماعة
قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن الصراعات الداخلية التى نشبت فى الجماعة مؤخرا تحولت إلى حرب تكسير عظام، والتنظيم لم يعد كيانا واحد، وهناك شرخ بين إخوان التنظيم الدولى وإخوان الداخل المصرى.

وأضاف البشبيشى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه كان هناك خلاف فى الماضى بين عبد المنعم أبو الفتوح التابع للتنظيم الدولى وبين مكتب الإرشاد فى الذى ظهر واضحاً أثناء الترشح للانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن المخابرات البريطانية والأمريكية تدير الفريقين بما يحقق مصالح البريطانيين والأمريكان فى العالم والمنطقة.


>- قيادى سابق بالإخوان: قيادات كبرى بالجماعة تسعى للهرب من التنظيم
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