حزمة إجراءات تنفيذية لعودة الدورة الزراعية لزيادة الإنتاج بالموسم الشتوى

أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حزمة من الإجراءات التنفيذية لتطبيق الدورة الزراعية الموسم الشتوى الجديد بمختلف المحافظات، وعمل استبيان لجميع الفلاحين من خلال مديريات الزراعة حول تطبيق المنظومة حتى يمكنهم من زراعة الأحواض من 60 إلى 100 فدان بمحصول واحد، ما يؤدى إلى مضاعفة الإنتاج وتقليل النفقات، وذلك بعد تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية على المحاصيل الزراعية، بما سيكون له عائد كبير على الفلاحين دون إجبارهم فى تطبيق المنظومة.

ومن ضمن الإجراءات التفيذية تكليف مدراء ووكلاء الزراعة بالمحافظات بحل جميع عوائق ومشاكل الفلاحين التى تواجههم، وتفعيل عمل المرشدين الزراعيين بتوعية الفلاحين على زيادة المساحات المنزرعة من الحبوب، وإرشادهم إلى الزراعة السليمة، ومنحهم الأولوية فى الحصول على القروض الزراعية من بنك التنمية والائتمان الزراعى، وحصولهم على كامل حصص الأسمدة المدعمة التى يحتاجونها والبذور المنتقاة العالية الإنتاجية بأسعار مدعمة .

قال الدكتور خالد عبد الراضى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة أعدت خطة لتطبيق الدور الزراعية بتوفير كل مستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذور، لزيادة حجم الإنتاج من المحاصيل الرئيسية خاصة الحبوب، مشير ألى أن تطبيق الدورة الزراعية يمثل الأمل نحو تجميع الحيازات الصغيرة وزيادة دخولهم وزيادة الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية، وفى مقدمتها الأرز والذرة والقمح والقطن.

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