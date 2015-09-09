أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حزمة إجراءات تنفيذية لعودة الدورة الزراعية لزيادة الإنتاج بالموسم الشتوى

Google+ Print
حزمة إجراءات تنفيذية لعودة الدورة الزراعية لزيادة الإنتاج بالموسم الشتوى حزمة إجراءات تنفيذية لعودة الدورة الزراعية لزيادة الإنتاج بالموسم الشتوى
أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حزمة من الإجراءات التنفيذية لتطبيق الدورة الزراعية الموسم الشتوى الجديد بمختلف المحافظات، وعمل استبيان لجميع الفلاحين من خلال مديريات الزراعة حول تطبيق المنظومة حتى يمكنهم من زراعة الأحواض من 60 إلى 100 فدان بمحصول واحد، ما يؤدى إلى مضاعفة الإنتاج وتقليل النفقات، وذلك بعد تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية على المحاصيل الزراعية، بما سيكون له عائد كبير على الفلاحين دون إجبارهم فى تطبيق المنظومة.

ومن ضمن الإجراءات التفيذية تكليف مدراء ووكلاء الزراعة بالمحافظات بحل جميع عوائق ومشاكل الفلاحين التى تواجههم، وتفعيل عمل المرشدين الزراعيين بتوعية الفلاحين على زيادة المساحات المنزرعة من الحبوب، وإرشادهم إلى الزراعة السليمة، ومنحهم الأولوية فى الحصول على القروض الزراعية من بنك التنمية والائتمان الزراعى، وحصولهم على كامل حصص الأسمدة المدعمة التى يحتاجونها والبذور المنتقاة العالية الإنتاجية بأسعار مدعمة .

قال الدكتور خالد عبد الراضى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة أعدت خطة لتطبيق الدور الزراعية بتوفير كل مستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذور، لزيادة حجم الإنتاج من المحاصيل الرئيسية خاصة الحبوب، مشير ألى أن تطبيق الدورة الزراعية يمثل الأمل نحو تجميع الحيازات الصغيرة وزيادة دخولهم وزيادة الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية، وفى مقدمتها الأرز والذرة والقمح والقطن.


>- وزير الرى يقرر السماح بذبح عجول البتلو حتى إجازة عيد الأضحى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365