جون كيرى يؤكد دعم واشنطن لجهود لبنان لتحقيق التوافق السياسى

أجرى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى مساء الثلاثاء اتصالا هاتفيا برئيس وزراء لبنان تمام سلام.

وناقش الجانبات، خلاله الاتصال جدول أعمال اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان الذى سيعقد على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيوريورك أواخر الشهر الحالى.

وأكد كيرى، خلال الاتصال، دعم واشنطن للجهود التى يبذلها رئيس الوزراء اللبنانى لتحقيق توافق سياسى على الرغم من التحديات الراهنة التى تواجه لبنان، مشددا على استمرار التزام الولايات المتحدة تجاه استقرار وأمن واستقلال لبنان، حسبما ذكر بيان صدر عن الخارجية الأمريكية.

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