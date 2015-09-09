أمير مكة: منع 160 ألف مخالف لا يحملون تصاريح حج

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، أن الجهات ذات العلاقة أعادت 160 ألف مخالف لا يحملون تصاريح حج.

جاء ذلك خلال ترؤسه مساء الثلاثاء إجتماع لجنة الحج المركزية بصالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولى بجدة، وأكد أمير منطقة مكة المكرمة حرص المملكة على تأمين سلامة الحجاج، وقال "لن نسمح بتعكير صفو الشعيرة أو أى إخلال بالأمن أو تعكير للجمع العظيم".

وأضاف "سنعمل على تطبيق الإجراءات الوقائية كافة التى تضمن أمن الحج، ونرجوا من الجميع الالتزام بالأنظمة "، لافتا إلى أن حملة "الحج عبادة وسلوك حضارى" آتت ثمارا إيجابية فى السنوات الأخيرة، وأن الجهات المشاركة فيها ستعمل على الحد من السلوكيات السلبية وفى مقدمتها الافتراش.

>